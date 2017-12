ENQUETE: Qual será a melhor dupla de ataque do Campeonato Paulista?

Os times paulistas investiram pesado em contratações para a disputa da temporada, o que deve deixar o Estadual, conhecido por ser o mais forte do país, ainda mais disputado. Levando em conta apenas o setor ofensivo, os maiores times de São Paulo anunciaram nomes de impacto, como os de Jô, que depois de brilhar no Atlético-MG, no futebol do exterior e até na seleção brasileira, retorna ao Corinthians, clube em que iniciou a carreira, Lucas Pratto, que chega ao São Paulo para ser a "solução dos problemas" e Miguel Borja, destaque do Atlético Nacional na conquista da Libertadores e que tenta repetir a história com a camisa do Palmeiras. No Santos, os reforços para o setor ofensivo devem ser coadjuvantes, já que a dupla Copete e Ricardo Oliveira teve um grande desempenho em 2016.

Além disso, clubes menores, como a Ponte Preta, também mostram força, com Lucca, que chegou do Corinthians e William Pottker, artilheiro do último Brasileirão e que esteve envolvido em muitos boatos de transferência, mas deve acabar permanecendo. Outas equipes, como o Audax, também podem surpreender.