ENQUETE: Quem deve ser técnico do Corinthians na próxima temporada?

Oswaldo de Oliveira foi demitido do Corinthians. Depois de apenas nove jogos no comando da equipe, o treinador, campeão mundial em 2000 pelo clube, não conseguiu a sonhada classificação para a Libertadores e, por isso, foi mandado embora pelo presidente Roberto de Andrade. Ainda é cedo para saber quem será o comandante em 2017, mas muita especulação já foi criada.

Nomes como os de Guto Ferreira, atualmente no Bahia e Vanderlei Luxemburgo, multicampeão pelo clube no final dos anos 90, aparecem com mais força, mas o presidente já deixou claro: ninguém está descartado. E você, quem acha que deve ser o treinador?