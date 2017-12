Enquete! Quem mais decepcionou neste ano: Palmeiras ou Atlético-MG?

Dois times milionários, que tiveram trocas de técnicos no meio da temporada, estão praticamente fora da disputa do Campeonato Brasileiro, caíram fora de casa nas quartas de final da Copa do Brasil e, neste meio de semana, foram eliminados em casa das oitavas de final da Copa Libertadores para equipes muito inferiores financeira e tecnicamente.

Enquanto o Atlético-MG, que trocou Roger Machado por Rogério Micale, ostenta jogadores caros e experientes, como Fred, Elias e Robinho, o Palmeiras, que foi de Eduardo Baptista para Cuca, tem um elenco recheado de apostas também com valores altos, como Alejandro Guerra e Miguel Borja.

Mesmo todo o investimento não foi suficiente para garantir uma vaga entre os oito melhor times da principal torneio interclubes do continente, frustrando promessas de dirigentes e as expectativas de torcidas.

Com tudo isso, perguntamos: quem mais decepcionou sua torcida neste ano, Palmeiras ou Atlético-MG?