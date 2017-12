ENQUETE: Quem tem melhor time: Real Madrid ou 'Real Madrid das Américas'?

Com o excessivo número de contratações nos últimos anos, o torcedor do Palmeiras se orgulha de dizer que o clube é o "Real Madrid das Américas", em alusão à fama do time espanhol de gastar muito dinheiro em reforços como Cristiano Ronaldo e Gareth Bale, duas das três maiores contratações da história do futebol. Com as chegadas dos badalados Felipe Melo, Alejandro Guerra e Miguel Borja, já há palmeirense acreditando que o time pode enfrentar e superar os merengues em uma possível final de Mundial, em dezembro de 2017.

E se tem tanta gente que acha que o Palmeiras tem realmente um time no nível do Real Madrid, nós decidimos fazer uma comparação e você, nosso leitor, é quem vai decidir qual das duas equipes é melhor! Lembrando que a comparação foi feita com os times-base de como joga o Real Madrid quando está completo e de como a gente imagina o Palmeiras com força máxima. Divirta-se!