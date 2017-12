Depois de anunciar que deixará o Barcelona no final da temporada, Luis Enrique virou alvo dos principais jornais do mundo. A especulação para saber quem será o substituto do atual comandante toma conta dos noticiários. Separamos uma lista de possíveis técnicos para o cargo, entre eles, um dos nomes mais fortes é Jurgen Klopp, que está no Liverpool. O periódico Mirror, chegou a cravar sua chegada na equipe catalã. Agora, perguntamos pra você, quem será o novo comandante do Barcelona?