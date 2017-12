ENQUETE: Se você fosse dirigente do São Paulo, renovaria com Lugano?

Há um ano atrás, a torcida do São Paulo fez uma grande festa quando o clube anunciou a contratação de Diego Lugano. O zagueiro uruguaio, que teve passagem de bastante destaque pelo Morumbi entre 2003 e 2006, conquistando, entre outros títulos, a Libertadores e o Mundial de 2005, retornou após dez anos. De início, todos tinham certeza que ele daria consistência defensiva que o time precisava. O tempo foi passando e Lugano virou um mero reserva, praticamente sem oportunidades em uma zaga formada por Maicon e Rodrigo Caio.

Em 2017, com a chegada de Rogério Ceni ao comando da equipe, Lugano até ganhou mais moral e, quando atua, é sempre o capitão. Porém, ao que parece, sua função no time é apenas ser um líder, já que continua no banco de reservas. Com contrato até o dia 30 de junho de 2017, você daria uma nova chance ao zagueiro de 36 anos e renovaria o seu contrato?