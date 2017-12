Enquete: Você concorda com a redução da pena de Guerrero?

Para quem pensava que Paolo Guerrero ficaria fora da Copa do Mundo, está enganado. Nesta quarta-feira, o Comitê de Disciplina da Fifa aceitou reduzir a pena do atacante do Peru e do Flamengo para apenas seis meses de suspensão. Sendo assim, o jogador poderá disputar a Copa do Mundo de 2018.

+ Mbappé muda cabelo no aniversário e Neymar brinca: 'De Michelangelo a Belo'

+ City 'premiará' Gabriel Jesus com novo contrato e R$ 440 mil por semana

+ Jornal: Barcelona já sabe valor para tirar Philippe Coutinho do Liverpool

Depois de ser flagrado no doping, a punição inicial era de um ano. Mas, o advogado brasileiro Pedro Fida entrou com recurso e conseguiu garantir a liberação de Guerrero em maio, um mês antes da Copa. Confira todos os detalhes do caso na matéria publicada pelo Estadão: http://bit.ly/2p0UWkL.

ENQUETE: