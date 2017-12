Um dos jogadores mais carismáticos dos anos 90, Dinei virou praticamente um talismã do Corinthians, já que muitas vezes entrou no decorrer das partidas e fez gels importantes. Na fase final da carreira, porém, o atleta ganhou fama por outro motivo: um ensaio para a revista G Magazine, voltada para o público gay, o que nem ele mesmo sabia.

"Eu não sabia que era para o público gay, mas ajudou com a mulherada", disse ele, aos risos, durante entrevista ao Programa do Porchat, da Rede Record, mostrando não se importar com o público-alvo da publicação.

Além de um cachê de R$ 90 mil, Dinei teve outros motivos para aceitar fazer o ensaio: "Teve vaidade também. Sair na capa de uma revista", explicou ele, que foi o grande astro da publicação em 1999.