Entenda a polêmica com o dirigente do Internacional, Fernando Carvalho

O dirigente do Internacional, Fernando Carvalho, deu um fora nesta semana que lhe garantiu o posto de dirigente mais odiado do país (ao menos nesta semana).

O Inter, como você sabe, está prestes a se rebaixar: a equipe tem 42 pontos e está na 17ª posição no Campeonato Brasileiro. Para se manter na primeira divisão, é preciso ganhar contra o Fluminese, na última rodada, fora de casa, e contar com a ajuda divina.

Primeiro, o clube precisa torcer para que o Sport não vença o rebaixado Figueirense, em casa, ou que o Vitória perca do campeão Palmeiras, também em casa. Nessa hipótese, ainda teria que tirar cinco gols de saldo na comparação com o Vitória. Matematicamente, o Inter tem 92% de chances de cair para a segunda divisão, segundo a Zero Hora, maior jornal do Rio Grande do Sul.

Por causa da tragédia com a Chapecoense, que levou à morte de 71 pessoas, a CBF adiou a última rodada do Campeonato Brasileiro para 11 de dezembro, em respeito ao luto no futebol brasileiro. A partida do Inter contra o Fluminese, é claro, também foi postergada.

Só que Fernando Carvalho, em entrevista coletiva, disse que a transferência do jogo final também é uma "tragédia pessoal".

"Além do sentimento, da consternação que nossos atletas estão tomados, porque a maioria deles se relacionava com os atletas, temos nossa tragédia pessoal, que é fugir do rebaixamento", disse o dirigente, em entrevista gravada na terça-feira, mas que só foi ter repercussão quando exibida nesta quarta.

"Não é hora de reclamar, mas esse adiamento com certeza vai trazer alguns embaraços que lá na frente vamos ter que comentar", disse, deixando claro que pretende culpar esse adiamento por um virtual rebaixamento do clube", afirmou Carvalho, ressaltando que pretende culpar o adiamento caso o Inter seja rebaixado.

A internet caiu em cima de Fernando Carvalho:

Sr. Fernando Carvalho, 71 rebaixamentos do #Internacional não seriam suficientes para reparar a dor de familiares e torcedores. #ForçaChape — PC Pereira (@oPCpereira) 30 de novembro de 2016

No dia que o @SCInternacional caiu moralmente direto para a Série D, uma aula de civilidade. Parabéns, #FernandoCarvalho, a antítese do dia. — Wagner Belmonte (@wbelmonte) 1 de dezembro de 2016

#FernandoCarvalho não é ser humano e será odiado eternamente. Não há desculpas pela estupidez que disse. — Eric D'ugo (Bruxo) (@ericdugo) 1 de dezembro de 2016

Nunca compare várias mortes c um possível rebaixamento. Nunca. #FernandoCarvalho — Andressa (@_dessamartins2) 1 de dezembro de 2016

Sou colorada e tenho nojo desse idiota #fernandocarvalho uma pessoa sem coração, eu prefiria o rebaixamento. #campanhaforafernandocarvalho — Lidiane santos (@lidianesantosd5) 1 de dezembro de 2016

Para se desculpar, ele postou um vídeo em seu Facebook. "Em nenhum momento foi minha intenção comparar a tragédia arrasadora que aconteceu com a Chapecoense, instituição pela qual tenho imensa estima, com a situação do Internacional do Campeonato Brasileiro. Certamente foi infelicidade minha a escolha da palavra 'tragédia', nesse momento, ao me referir ao nosso caso", disse o dirigente.

Confira o vídeo completo:

Que fora, Fernando Carvalho!

Atualização às 9h55

Em entrevista à ESPN na noite desta quarta-feira, Fernando Carvalho não descarta entrar na Justiça para evitar o rebaixamento do Inter. "Já perdemos um campeonato no tapetão. Então, o Inter tem todas as questões éticas para defender o caso. Isso vai ser tratado com o jurídico. Não tenho problema de ter a fama de usar o tapetão, até porque já perdemos um título no tapetão. Achei injusto na época, mas decisão judicial a gente se conforma. O que dá direito de recorrer no tapetão é a existência do direito. Se ele existe, vamos perseguir", disse o dirigente.