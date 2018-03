Em despedida, Mascherano diz: 'Não tive oportunidade de jogar na minha posição'

Antes de deixar o Barcelona, Mascherano foi convidado para uma entrevista com Piqué. No bate-papo, o jogador revelou seu carinho pelo clube, mas também destacou um contraste.

"Minha etapa no Barcelona foi um grande contraste. Porque foram os melhores anos da minha carreira, os que eu mais pude desfrutar, foi quando eu me senti pleno como jogador de futebol. Mas não tive a oportunidade de jogar na minha posição", contou Mascherano, que é volante de origem e atuou como zagueiro no clube.

Em outros clubes como River Plate, Corinthians, West Ham e Liverpool, o jogador não teve problemas com a sua posição. "Na verdade, eu fui me adaptando no caminho. Na primeira partida em que eu joguei como zagueiro, não tinha ninguém para jogar. Fui colocado sem ter conversado sobre isso antes. Mas eu percebi que essa era a minha possibilidade, era a única maneira de me agarrar a algo. Bom, se eu quero subsistir aqui, se quero permanecer numa equipe como essa, vou ter mais chances jogando de zagueiro do que como volante. Encontrei essa solução e me apeguei a isso", explicou o argentino.

Após a entrevista, realizada em um cinema, Mascherano foi homenageado por todos os jogadores do elenco do Barcelona. O jogador foi oficializado como novo reforço do Hebei Fortune, da China, e chegou a afirmar que precisava de um "novo começo" em sua carreira.