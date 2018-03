Equilibrado em uma perna só, Neymar dança reaggeton e curte festa da irmã

Neymar parece estar mantendo o bom humor e a disposição enquanto se recupera da cirurgia à qual se submeteu no último dia 3. Na noite desta segunda-feira o craque mostrou que o gingado está em dia, ainda que com a perna direita imobilizada por conta da fratura no 5º metatarso de seu pé direito.

O camisa 10 do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira postou dois vídeos em seu perfil no Instagram no qual baila ao som de uma música do cantor colombiano de reggaeton J Balvin e Nick Jam. "Assim pode", brincou ele na publicação.

Na noite desta segunda, a irmã de Neymar, Rafaella, celebra seu aniversário de 22 anos em uma casa noturna de São Paulo. O atacante, que se recupera da cirurgia em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, está na capital paulista desde domingo. Na noite de ontem o craque e sua namorada, Bruna Marquezine, participaram da celebração na balada Villa Mix, que contou com um pedido da aniversariante: celulares foram proibidos de entrarem na casa noturna.

Além de Neymar, os jogadores Lucas Lima e Gabi Gol também compareceram ao evento. Os dois são ex-namorados de Rafaella. Mãe do único filho de Neymar e ex-namorada do atacante, Carol Dantas também foi à festa.

