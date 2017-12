Equipe de canal de televisão sofre tentativa de assalto dentro de CT do Náutico

Os jornalistas e outros profissionais do Esporte Interativo que trabalhavam na cobertura do treino do Náutico sofreram um grande susto nesta quarta-feira. Eles foram alvo de uma tentativa de assalto dentro do centro de treinamento da equipe, atualmente lanterna da Série B.

De acordo com a repórter Renata Andrade, que estava no local, dois homens encapuzados abordaram o carro da equipe, que deixava o local após o fim do treino do elenco profissional. Armados, eles fizeram ameaças e gritavam para que abrissem as portas do veículo. Apesar disso, o motorista acelerou e alguns tiros foram disparados na direção deles.

"Saímos do CT e paramos em um posto de gasolina. Mas nenhum tiro pegou no carro. Não sei se atiraram para cima. Graças a Deus não aconteceu nada de mais grave", disse ela, em entrevista ao Jornal do Comércio.

Apesar do susto, segundo a publicação essa não é a primeira vez que existe algo do tipo no local, já que alguns jogadores das categorias de base já foram assaltados dentro do CT.