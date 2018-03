Equipe sub-20 do Palmeiras ganha 'reforço' do ídolo Zé Roberto; vídeo

A equipe sub-20 do Palmeiras ganhou um "reforço" de peso no treino desta quinta-feira. O ex-jogador Zé Roberto, atual assessor técnico do clube alviverde, vestiu a camisa alviverde e entrou em campo ao lado dos jovens.

"Minha função junto à base é fazer o elo da direção e comissão técnica com os atletas e agregar alguma coisa positiva para o grupo através da conversa. Quando venho ao campo, é para me aproximar das equipes e colher informações para a comissão técnica do profissional", explicou Zé Roberto.

O atleta entrará em campo com outros times do Palmeiras ao longo do ano, inclusive na Academia de Futebol 2, em Guarulhos. A ideia é deixar Zé Roberto responsável por colher informações dos atletas da base e, ao mesmo tempo, transmitir sua experiência aos garotos.

"O Palmeiras entendeu isso e eu passei a eles que poderia agregar muito com minha presença diária no profissional e na transição das categorias de base. Ao mesmo tempo em que passo conhecimento eu aprendo com eles, isso é o positivo do esporte. Faz parte da vida. Estou feliz de ter a oportunidade de voltar para dentro do campo, o habitat que nasci e cresci. Eles absorvendo essa troca de experiências para suas carreiras vão crescer bastante", finalizou.