Eric Cantona recebe título de sócio número 150 mil do Sporting

O francês Eric Cantona recebeu nesta terça-feira o título de sócio número 150 mil do Sporting. Aproveitando a partida contra o Real Madrid pela Champions League, o presidente do clube português, Bruno Carvalho, presenteou o ex-atleta no gramado do estádio José Alvalade com uma placa.

Mesmo não tendo jogado no Sporting, o ídolo do Manchester United afirmou que ele e seu filho sentem um carinho especial pelos Leões.