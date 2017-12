Escola de samba Vai-Vai quer chegar ao Campeonato Paulista

Se a Vai-Vai está firme no pedaço, apesar dos arranha-céus que escondem a luz da lua no Bixiga, o Cai-Cai, time de futebol que deu origem à maior campeã do carnaval paulistano, não sustentou a tradição na bola e logo acabou. Quase 87 anos depois, a história está mudando. O Esporte Clube Vai-Vai está na semifinal da Taça Paulista, seu primeiro torneio profissional, e já sonha longe: quer adotar o Pacaembu como casa e chegar à primeira divisão do futebol paulista.

Para isso, a equipe já começou bem. Em 21 jogos pelo torneio, tem 18 vitórias e nenhuma derrota. Apesar dos bons resultados dentro de campo, tudo é feito com os pés no chão. Segundo matéria do Estadão, Todo o elenco recebe um salário mínimo mensal, pagos em dia pela escola de samba e por patricinadores, que arcam com a metade dos vencimentos. Os CNPJs são diferentes, mas escola de samba e clube de futebol são quase um enredo só.

O maior empecilho para a realização do sonho é o preço da taxa de filiação da FPF, cerca de R$ 800 mil, quase quatro vezes o que o Vai-Vai gastou em seu primeiro ano de existência. A solução pode ser uma parceria com um clube que já pagou essa taxa, mas encontra-se licenciado.