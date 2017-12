Luis Suárez foi um eleito um dos melhores atacantes de 2016 no prêmio "The Best", da Fifa, em cerimônia realizada ontem em Zurique, na Suíça.

A escolha da entidade, que reconheceu o talento do urugaio, contrastou com uma opção curiosa: a imagem engraçada do jogador, bem diferente das fotografias sérias dos colegas homenageados.

O atacante uruguaio não foi liberado pelo Barcelona para ir à premiação, assim como Messi, Piqué e Iniesta.

E até meme já foi criado: