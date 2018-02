Escolinhas e música: em vídeo, Ronaldinho fala de seus novos projetos

No primeiro pronunciamento no Instagram após anunciar oficialmente sua aposentadoria dos campos de futebol, o agora ex-jogador Ronaldinho Gaúcho prometeu novidades para os fãs e seguidores.

Com a legenda de "eu tenho um grande anúncio para compartilhar com vocês hoje", o "Bruxo" falou que, a partir de agora, vai se dedicar a suas escolinhas de futebol - a rede é conhecida como Ronaldinho Soccer Academy e está presente em vários países. Ronaldinho também "prometeu se dedicar a outra de suas grandes paixões, a música", sem, no entanto, deixar claro como fará isso.

O craque brasileiro, que vai comandar uma das equipes em um jogo de solidariedade promovido pela ONU em abril, termina o vídeo dizendo ainda que "em breve vai anunciar um grande projeto" e agradecendo o apoio dos fãs.

Muitos seguidores publicaram palavras de incentivo a Ronaldinho, no próprio Instagram. O ex-jogador vem atuando, hoje, em causas humanitárias, partidas de exibição e como embaixador de um de seus ex-clubes, o Barcelona.

Veja: