Autor do busto de CR7 revela detalhe que o craque pediu para mudar na escultura

Autor da escultura que chamou atenção durante a cerimônia de homenagem a Cristiano Ronaldo no aeroporto que foi rebatizado com o nome do jogador, o artista português Emanuel Santos disse que é impossível agradar a gregos e troianos. "Nem Jesus agradou todo mundo", falou o artista, em entrevista ao Globo Esporte.

Ao site Record, de Portugal, Santos falou que a obra foi aprovada por parentes de Cristiano Ronaldo e que até o craque estava a par de todo o processo, chegando a sugerir alterações. "Ele viu as fotos que o irmão lhe mandou. Só mandou alterar umas rugas, que dão uma certa expressão no rosto quando ele está sorrindo", disse o artista.

O busto gerou enorme repercussão nas redes sociais. Internautas do mundo todo brincaram com a pouca semelhança entre o jogador e sua representação no busto. Veja aqui algumas reações.