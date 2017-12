Escultor do busto de CR7 faz estátua de Bale, e resultado é melhor

Dois meses após causar repercussão mundial nas redes sociais pelo busto de Cristiano Ronaldo, o escultor português Emanuel Santos aceitou o desafio e fez a estátua de mais um jogador do Real Madrid, Gareth Bale.

A peça foi encomendada pelo site de apostas irlandês Paddy Power e levou 264 horas para ficar pronta, incluindo um dia inteiro de pesquisas no Google por imagens do galês.

What do you reckon? Getting any better..? pic.twitter.com/krCChuHzRs — Paddy Power (@paddypower) 31 de maio de 2017