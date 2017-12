'Monstruosidade' e 'belíssimo': J. Wilstermann se encanta com Allianz Parque

Nesta quarta-feira, o Palmeiras faz sua estreia em casa na Copa Libertadores, contra o Jorge Wilstermann. Um dia antes da partida, o clube boliviano foi pela primeira vez ao Allianz Parque para fazer um reconhecimento do campo e os jogadores ficaram impressionados com a casa palmeirense.

O primeiro contato dos atletas com o estádio foi registrado em uma transmissão ao vivo em uma rede social. "Boa noite, amigos. Estamos ao vivo do Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Uma monstruosidade, belíssimo", disse um dos membros da delegação boliviana.

Enquanto isso, outro jogador também exaltou a estrutura alviverde. "Uma beleza, é lindo. É muito bonito, espetacular. As coisas boas precisam ser imitadas, uma loucura."