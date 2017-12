Esposa confirma que Alan Ruschel está em situação estável após acidente

Em publicação na sua conta no Instagram, Amanda Ruschel, esposa de Alan Ruschel, informou que o lateral da Chapecoense está em estado estável. "Graças a Deus o Alan está no hospital, estado estável. Estamos orando por todos que ainda não foram socorridos, e força para todos os familiares. Situação complicado, difícil. Só Deus para dar força mesmo", escreveu Amanda.

Alan Ruschel foi um dos primeiros socorridos na queda do avião que transportava os jogadores da Chapecoense, nas proximidades de Medellín, na Colômbia. Além dele, o goleiro Jackson Follmann, o zagueiro Neto, o jornalista Rafael Henzel e a aeromoça Ximena Suarez foram resgatados com vida. O goleiro Danilo também chegou ao hospital com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Estavam na aeronave 81 pessoas, contando 72 passageiros e 9 tripulantes. Até agora, a polícia local confirma 76 mortes.