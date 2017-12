Esposa de Messi confirma gravidez do terceiro filho: 'Família de cinco'

Um dos maiores jogadores da história do futebol, Lionel Messi vive certamente uma das semana mais importantes da sua vida. Após marcar três gols contra o Equador e garantir a Argentina na próxima Copa do Mundo, o craque do Barcelona descobriu que será pai pela terceira vez.

Quem confirmou a notícia foi Antonella Roccuzzo, com quem Messi se casou oficialmente no meio do ano e com quem se relaciona há bastante tempo. Além do herdeiro que está à caminho, o camisa 10 já é pai de Thiago, de quatro anos, e Mateo, de apenas dois.