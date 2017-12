Esposa e filhas de Guardiola estavam no show da Ariana Grande em Manchester

A mulher de Pep Guardiola, Cristina Serra, e as filhas do casal, Valentina e Maria, também saíram ilesas do atentado terrorista realizado na noite desta segunda-feira, na Manchester Arena, na Inglaterra, durante o show da cantora americana Ariana Grande.

Segundo diversos veículos de comunicação, a família do técnico do Manchester City se encontra em perfeito estado após assistir à apresentação.

Guardiola tem se mostrado consternado em sua conta oficial no Twitter, onde publicou mensagens enviando apoio às vítimas e seus familiares. "Chocado. Não posso acreditar no que aconteceu ontem à noite. Minhas mais sinceras condolências às famílias e amigos das vítimas." Além do treinador, alguns jogadores do Manchester City e do United se solidarizaram nas redes sociais.

Shocked. Can't believe what happened last night. My deepest condolences to the families and friends of the victims.#Ilovemanchester — PepTeam (@PepTeam) 23 de maio de 2017

Em função do atentado, os jogadores do Manchester United respeitaram um minuto de silêncio antes do início do treinamento desta terça-feira, na véspera da final da Liga Europa, contra o Ajax, que será disputada em Estocolomo, na Suécia.

Na noite desta segunda-feira, 22, um atentado terrorista ao final da apresentação da cantora americana Ariana Grande, no saguão da Manchester Arena, matou 22 pessoas e deixou pelo menos 59 feridos. O momento da detonação do dispostivo e a correria dos presentes foi gravado e publicado nas redes sociais, causando comoção internacional.

O grupo radical Estado Islâmico (EI) assumiu, na manhã desta terça-feira, a autoria do ataque. "Um dos soldados do Califado foi capaz de colocar um dispositivo explosivo em uma reunião de Cruzados na cidade de Manchester", afirmou o EI em mensagem divulgada pelo aplicativo de mensagens Telegram. /COM INFORMAÇÕES DAS AGÊNCIAS EFE E REUTERS

The thoughts and prayers of everyone at MCFC are with those affected following the horrifying events of last night.https://t.co/KzFQY6ZG2K — Manchester City (@ManCity) 23 de maio de 2017

Very saddened because of the tragedy. All my support / Consternado por la tragedia. Todo mi apoyo #Manchester #PrayForManchester pic.twitter.com/quqsH0ib18 — Jesús Navas (@JNavas) 23 de maio de 2017

Shocked and saddened by the terrible events in Manchester Arena. Our thoughts are with all the… https://t.co/Fgefw78y28 — Willy Caballero (@willy_caballero) 23 de maio de 2017

Such terrible news in Manchester. Thoughts and prayers with all those affected — Yaya Touré (@YayaToure) 23 de maio de 2017

Very saddened by the deaths at the Manchester Arena ... My heartfelt condolences to the families… https://t.co/sVu6mgfQwL — Fernandinho (@fernandinho) 23 de maio de 2017

Devastating news this morning. Thoughts and prayers are with all those affected. — Wayne Rooney (@WayneRooney) 23 de maio de 2017

Absolutely shocked to hear the news this morning. Thoughts with all that lost loved ones & prayers for those being treated in hospitals ❤ — Ashley Young (@youngy18) 23 de maio de 2017