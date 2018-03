Está chegando! Panini divulga capa do álbum de figurinhas da Copa

A Panini divulgou a capa do álbum de figurinhas para a Copa do Mundo. A cor azul impera e tem as bandeiras dos 32 países participantes. Outro detalhe que já foi divulgado é que cada seleção contará com figurinhas de 18 jogadores, além da equipe posada e escudo da confederação. A cada edição, a empresa costuma trazer novidades.

O álbum da Copa do Mundo faz muito sucesso e a cada quatro anos bate recorde de vendas. É o principal carro-chefe da empresa e para a edição na Rússia muitas novidades estão sendo mantidas em sigilo, aguardando o lançamento oficial, inicialmente previsto para o dia 18 de março.

Para não estragar a surpresa de lançamento, a Panini tem evitado fornecer mais detalhes antes da publicação chegar às bancas. Para os torcedores mais ansiosos, já é possível fazer uma pré-compra em sites de algumas livrarias. Outro detalhe é que a Panini lançou o site Escalômetro, onde o torcedor poderá arriscar seu palpite na convocação do técnico Tite.

A Copa do Mundo começa em 14 de junho de 2018. Relembre os grupos:

Grupo A: Rússia, Uruguai, Egito e Arábia Saudita

Grupo B: Portugal, Espanha, Irã e Marrocos

Grupo C: França, Peru, Dinamarca e Austrália

Grupo D: Argentina, Croácia, Islândia e Nigéria

Grupo E: Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia

Grupo F: Alemanha, México, Suécia e Coréia do Sul

Grupo G: Bélgica, Inglaterra, Tunísia e Panamá

Grupo H: Polônia, Colômbia, Senegal e Japão