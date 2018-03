'Está de carro?': ao contrário de Aguirre, Roger pede até carona para Carille

Adversários na final do Campeonato Paulista, Roger Machado e Fábio Carille demonstram afinidade e clima amigável antes do clássico entre Palmeiras e Corinthians. Ao contrário de Diego Aguirre, que não se deu bem com o corintiano, o palmeirense chegou até a pedir carona para o comandante alvinegro na manhã desta quinta-feira.

De acordo com a ESPN, os treinadores estiveram reunidos na Federação Paulista de Futebol (FPF) e chegaram a demonstrar um clima amigável, conversando por cerca de 30 minutos no local. Na saída, Roger perguntou se Carille estava e carro e pediu uma carona, sendo prontamente atendido.

No domingo (25), após a vitória do São Paulo por 1 a 0 sobre o Corinthians, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista, Carille chegou a reclamar da "falta de educação" de Aguirre. "Eu dei uma dura nele, sim. Ele passou na minha frente (no início do jogo) e não me cumprimentou. Me deixou muito chateado. Ele teve a cara de pau de falar que não me conheceu. É um pouco de falta de educação. Eu cobrei isso dele, falei 'você vai ver o tratamento que vai ter na Arena, eu vou lá no vestiário te dar um presente'".

No jogo de volta, em Itaquera, o Corinthians garantiu a classificação à final da competição após vencer nos pênaltis. Mas, quem pensa que a polêmica entre Carille e Aguirre acabou após a partida, está enganado. Nas redes sociais o clube alvinegro aproveitou a repercussão do assunto e publicou uma imagem com a frase: "Respeita o professor".

Agora, Carille encara o duelo contra Roger e a decisão entre Corinthians e Palmeiras começa no sábado, 16h30, na arena alvinegra. A finalíssima está marcada para o Allianz Parque, dia 8 de abril, às 16h. A semana de Dérbi promete novas emoções.