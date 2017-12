Estadão lança página especial do Palmeiras campeão Brasileiro

O Palmeiras acaba de ser o campeão Brasileiro de 2016 e o Estadão fez uma página especial chamada "A NONA CONQUISTA". Nela, você encontra todos os heróis do título, perfil, o estádio, uma retrospectiva com todos os resultados e as posições na tabela, as conquistas mais importantes e a quantidade de campeonatos Brasileiros por clube. Não deixe de dar uma olhada, está muito fera.