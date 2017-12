Estadão relembra histórica 'invasão corintiana' ao Maracanã em 1976

O Corinthians não ganhava nenhum título desde o Campeonato Paulista de 1954, cuja decisão contra o Palmeiras foi disputada em fevereiro de 1955. O longo jejum de 23 anos sem conquistas motivou uma multidão a encarar 500 quilômetros de estrada para apoiar o timão na seminfinal do campeonato Brasileiro contra o Fluminense. O Corinthians venceu o jogo nos pênaltis por 4 a 1 e se classificou à final, também disputada em jogo único. Mas o clube paulista perdeu o tão sonhado título para o Internacional no Beira-Rio.

Em reportagem especial, o jornal O Estado de S. Paulo relembra as histórias e os personagens do dia em que torcida do Corinthians dividiu o Maracanã. No ano de aniversário de 40 anos, esse momento histórico do futebol brasileiro chegou às telonas no filme "1976 - O Ano da Invasão Corinthiana".