Estádio diferente na Coreia do Sul une futebol e esqui em um só lugar

Um estádio de futebol com uma rampa profissional de esqui no lugar de uma arquibancada foi inaugurado na Coreia do Sul, quebrando a regra geral segundo a qual apenas pistas de atletismo podem ficar ao lado do campo.

O curioso no Estádio Alpensia Ski Jumping Stadium, que fica no topo das montanhas Tabaek, e foi construído para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, é que o campo vira a área de chegada para esquiadores, no fim do percurso.

Segundo o portal ESPN.com.br, a temporada do futebol sul-coreano acontece entre março e novembro e a temporada do esqui, entre novembro e março, possibilitando assim que as demais arquibancadas, para 11 mil pessoas, possam ser usadas tanto pelos fãs de esqui quanto pelos fãs de futebol.

O estádio vai servir de casa para o Gangwon FC, que obteve o acesso no ano passado e em 2017 disputará a primeira divisão do Campeonato Coreano.