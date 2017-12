Estátua de cera de Pelé ganha novo uniforme para celebrar 105 do Santos

O Rei Pelé está de roupa nova. A estátua de cera do Atleta do Século, instalada no mezanino do Museu Pelé, recebeu o clássico uniforme branco do Santos FC (em comemoração aos 105 anos do clube). Desde a inauguração do local, a estátua feita pela japonesa Reiko Kruk e pelo francês Dominique Colladant era vestida por uma réplica do uniforme usado pelo Rei na Copa de 70.

A camisa do Peixe foi confeccionada pela empresa de material esportivo Athleta, a mesma que vestiu a seleção brasileira nas conquistas de 1958, 1962 e 1970. Ela remonta ao final da passagem do Rei pelo clube em 1974. Para confecção da estátua em 1991, o Rei do Futebol teve que entrar em uma caixa de vidro, onde ficou por alguns segundos totalmente submerso por uma massa plástica, que deu origem ao molde da peça. Após uma delicada pintura, feita à mão, a obra ganhou as cores e formas que impressionam o público do museu pela riqueza de detalhes.

Pelé é uma das personalidades que tem mais estátuas espalhadas pelo mundo. Há registros de obras inspiradas no Rei do Futebol em Nova Iorque (EUA), Londres (Inglaterra), Paris (França), Madri (Espanha), Lugansk (Ucrânia) e em Calcutá (Índia), além das cidades brasileiras de Petrópolis (RJ) e Gramado (RS). Em Santos há também estátuas de Pelé no estádio da Vila Belmiro e na esquina da Avenida Almirante Cochrane com a Avenida Epitácio Pessoa.