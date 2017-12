Estreia de Athirson como técnico do Tocantins dura apenas 45 minutos

A passagem do ex-jogador Athirson no comando do Tocantins de Miracema tem tudo para se tornar uma das mais rápidas da história do futebol. Isso porque ele ficou somente 10 dias no clube e ficou à beira do gramado apenas nos 45 minutos finais da derrota por 1 a 0, na partida contra o Sparta.

Athirson se apresentou alguns dias antes da estreia, fez um treino rápido e seguiu para o Rio de Janeiro, com a promessa de retorno na partida contra o Sparta, pela quarta rodada do Tocantinense. Porém, chegou no intervalo do jogo e disse que havia explicado sobre seu atraso à diretoria. Mas nesta segunda-feira, em comum acordo com a diretoria e a nova gestão do time, foi anunciado o desligamento do ex-lateral do comando do Tecão Maravilha.

Athirson jogou por grandes clubes do país, com destaque para sua passagem pelo Flamengo e seleção brasileira. O ex-jogador também foi comentarista do canal Fox Sports, antes de iniciar carreira como treinador em 2015.