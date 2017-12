Estrela do futsal do Corinthians raspa cabeça em solidariedade à irmã

Um dos destaques do primeiro título corintiano da Liga Nacional de Futsal, no ano passado, o pivô Vander Carioca, de 40 anos - que renovou o contrato com o clube ainda em 2016 - vive um drama familiar. Em tratamento contra um câncer, sua irmã, Vanessa Ferreira, perdeu os cabelos. Comovido, o craque corintiano, em solidariedade, resolver raspar a cabeça.

Ele mostrou uma imagem no Instagram, e recebeu o apoio de centenas de torcedores. "Essa fé em Deus e confiança nos médicos. Esse é o caminho para alcançarmos o nosso objetivo. Essa luta é nossa! Com certeza daqui a pouco você poderá viver sem medo... Te amo", escreveu o jogador.

Esta não é a primeira batalha que familiares do craque corintiano enfrentam contra a doença. Infelizmente, em 2015, seu pai, Fernando Ferreira - que também foi goleiro e atuou pelo Flamengo - morreu em decorrência de câncer.

O Corinthians faz sua estreia oficial na Taça Brasil de Futsal (e na temporada) na cidade paranaense de Francisco Beltrão contra o Goiás, às 19h, no próximo domingo.