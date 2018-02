Estudando para ser treinador, Elano vai estagiar em Corinthians e Palmeiras

O ex-Santos e ex-seleção brasileira Elano está avançando em sua formação para se tornar técnico profisisonal - e anunciou que vai fazer estágios no Corinthians e no Palmeiras, como parte de suas "aulas".

Elano, que já dirigiu inteirinamente o próprio Santos, afirmou que ambos os clubes paulistas "abriram as portas" para ele. No fim do ano passado, após a saída de Levir Culpi, o ex-meia obteve três vitórias, um empate e três derrotas, em sete jogos à frente do Santos.

Na semana passada, Elano, que concluiu um dos módulos do curso de treinador da CBF, garantiu a licença B como técnico de futebol. Agora, ele seguirá para as aulas na categoria A, antes do estágio nos clubes.

"Pretendo continuar estudando e estagiando em clubes nacionais e estrangeiros. O Carille e o Roger já abriram as portas para eu acompanhar o trabalho deles, entre outros. A ideia é montar uma comissão técnica entre 2019 e 2020 e dar início aos trabalhos", afirmou Elano, em entrevista ao Globoesporte.com.