Estudo revela ranking dos dez times mais caros da Europa

Embora o treinador do Manchester City, Pep Guardiola, tivesse feito algumas críticas aos valores das transferências de Neymar e Mbappé, ao Paris Saint-Germain, é o clube inglês que tem a equipe mais cara da história do futebol.

De acordo com o estudo do observatório do futebol CIES, o valor gasto pela equipe para montar seu atual elenco foi 878 milhões de euros, cerca de 3,5 bilhões de reais. O PSG, por sua vez, desembolsou 805, o que gira em torno de 3,2 bilhões de reais.

Em seguida aparecem o Manchester United, com 3 bilhões, e o Barcelona, com 2,9. Completam o top dez do ranking o Chelsea, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Arsenal e Everton. O estudo só leva em consideração os clubes que jogam na primeira divisão do Espanhol, do Inglês, do Italiano, do Francês e do Alemão.

Veja os dez elencos mais caros das principais ligas europeias

1 – Manchester City – R$ 3,5 bilhões

2 – PSG – R$ 3,2 bilhões

3 – Manchester United – R$ 3 bilhões

4 – Barcelona – R$ 2,9 bilhões

5 – Chelsea – R$ 2,4 bilhões

6 – Real Madrid – R$ 2 bilhões

7 – Liverpool – R$ 1,9 bilhões

8 – Juventus – R$ 1,8 bilhão

9 – Arsenal – R$ 1,6 bilhão

10 – Everton – R$ 1,5 bilhão