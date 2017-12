Eurico Miranda revela ser contra árbitros gays: 'Podem tender para o namorado'

Com grande histórico de polêmicas, o presidente do Vasco Eurico Miranda acaba de entrar em mais uma. Em entrevista ao canal no Youtube da atriz Antonia Fontenelle, o mandatário disse ser contra árbitros homossexuais no futebol, justificando que caso eles se envolvam com algum jogador, podem beneficiá-lo em alguma situação.

"Ele pode tender para o namorado dele. Todo gay tem namorado. Ele é gay, tem que ter namorado. Desde o tempo de lá atrás, como o Margarida", disse ele, se referindo ao ex-árbitro que ganhou fama por causa de suas roupas extravagantes e seu jeito peculiar de apitar os jogos. "Eu não sou contra o gay. Me manifestei no futebol sobre isso por ser contra árbitro gay. Isso desde lá atrás. Motivo de eu ser contra? Não tenho nada contra o gay, agora contra o chamado por todo mundo de gay, mas não é gay, é a bicha, a bicha extrovertida e toda cheia de coisa...", completou.

Durante a entrevista, Eurico também falou sobre Nenê, grande craque atual do Vasco, Romário, Maracanã, política, a rivalidade contra o Flamengo e até sobre basquete. Confira a entrevista completa: