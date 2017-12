Everton apresenta garoto com câncer como seu novo mascote e vence City

Torcedor do Sunderland, Bradley Lowery está sempre presente nos jogos do seu time de coração. Mas na rodada deste domingo, 15, o garoto de cinco anos entrou no gramado no colo de Lukaku, atacante e principal estrela do Everton. A presença do novo mascote parece ter motivado os jogadores do time de Liverpool, que venceu o Manchester City por 4 a 0. E para deixar a história completa, Lukaku foi o autor de um dos gols da partida.

Vestindo a camisa do Sunderland, com a frase "Thank You Everton", Bradley bateu bola e fez um gol sob os aplausos da torcida. Um grupo de torcedores do Manchester City levou uma faixa com os dizeres "câncer não tem cor". E os escudos do City e do Sunderland também estavam estampados.

Antes de fazer o garoto seu mascote, o Everton já havia doado 200 mil libras para ajudar no tratamento de Bradley, que tem neuroblastoma, um tipo de câncer que afeta o sistema nervoso e normalmente ataca crianças. Ele foi diagnosticado com a doença em 2013 e, apesar dos esforços, a mãe do jovem torcedor disse que ele "vai perder a luta".