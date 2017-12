Evra é suspenso do Olympique de Marselha após agredir torcedor

Conhecido por seu bom humor, Patrice Evra mostrou um lado agressivo ao acertar um chute em um torcedor, após ser provocado na última partida do Olympique de Marselha. A atitude custou caro ao lateral francês que foi suspenso nesta sexta-feira, 3, como informou em comunicado o presidente do clube Jacques-Henri Eyraud.

No comunicado, o Olympique de Marselha condena a atitude dos torcedores que tiveram “comportamento inaceitável da parte de provocadores”. No entanto, o clube ressalta que o lateral, “um jogador profissional e experiente, não deveria responder de maneira tão inapropriada”.

Patrice Evra foi expulso antes mesmo do início da derrota por 1 a 0 do Olympique para o Vitória de Guimarães, após agredir um torcedor de sua equipe durante o aquecimento. Os comentários do torcedor antes do jogo não agradaram o jogador, que foi ao local onde ele estava, atrás de uma placa de publicidade na linha de fundo do estádio Alfonso Henriques, em Portugal, e deu lhe deu um chute no peito.

Após o confronto, Evra foi conduzido aos vestiários. Pouco depois, o árbitro mostrou cartão vermelho por sua ação. Evra será julgado ainda nesta sexta-feira pelo Comitê Disciplinar da Uefa e, caso seja punido, terá que cumprir a sanção em seu novo clube.

Ex-companheiro de Evra no Manchester United, Mikael Silvestre disse à BBC, que Evra não tem mais futuro no Olympique, mas que incidente não será o fim de sua carreira.