Evra posta vídeo puxando jipe com os braços: 'não sejam preguiçosos!'

Dispensado do Olympique de Marselha por ter agredido um torcedor antes de partida contra o Vitória de Guimarães, em Portugal, pela fase de grupos da Liga Europa, o lateral-esquerdo franco-senegalês Patrice Evra resolveu postar na internet um vídeo para demonstrar força e dizer que está preparado para atuar em qualquer clube.

Nas imagens, ele aparece puxando apenas com os braços um veículo pesado, um jipe, com um amigo a bordo.

"Eu me sinto abençoado. Feliz segunda-feira. Não sejam preguiçosos! Por que é preciso se preocupar quando se tem o suporte e a força de tantos seres humanos? Muito obrigado. Continuem a sorrir. Só energia positiva no Instagram do Patrice Evra", legendou o jogador.

O clube dispensou o atleta de 36 anos após a suspensão imposta pela Uefa, segundo a qual ele não poderá atuar em competições oficiais pelos próximos sete meses.