Ex-Arsenal aceita ser técnico até de graça: 'Só quero uma chance'

Um dos maiores zagueiros da história do futebol inglês, Sol Campbell fez parte do melhor time da história do Arsenal e só não cravou ainda mais seu nome na história "por causa" de Belletti, que marcou o gol da virada para o Barcelona na final da Liga dos Campeões de 2006, depois do ex-zagueiro abrir o placar e deixar o clube londrino perto de um título inédito.

Mais de dez anos depois, ele já não joga mais, mas acha que tem muito a dar pelo futebol ainda. Ele quer virar técnico, mas ainda não teve oportunidade. Atlé agora tudo que conseguiu foi ser assistente na seleção de Trinidad e Tobago. Para realizar o sonho, ele topa até mesmo trabalhar de graça: "Está difícil e, se eu tiver que começar lá de baixo, começarei. As pessoas acham que eu quero apenas treinar na Premier League, mas estou preparado para ir a um clube non-league e, se eles não puderem me pagar um salário, podem me pagar apenas um bônus de vitória. Eu aceito. Não aceitarei durante quatro ou cinco anos, mas, definitivamente, no primeiro ano, desde que seja um clube com ambição. Eu quero muito começar. Eu só preciso de uma chance, mesmo apenas uma entrevista em que eu posso dizer: 'Me leve de graça e eu vou mostrar o que posso fazer'", disse, em entrevista ao Guardian.

"Tudo que eu quero é conversar com um presidente ou dono sobre minha filosofia e o que eu posso fazer pelo time. Sou um vencedor. Adoro construir. Tenho grandes ideias. Tenho a paixão", declarou ele, mostrando toda a sua gana para ter sucesso como técnico.

Um dos problemas que ele considera prejudiciais para o sucesso na nova carreira é o fato de ser negro, grande minoria em técnicos nas grandes ligas europeias. Para Campbell, porém, isso apenas o motiva mais: "Vou quebrar qualquer atitude, preconceito e estereótipos que colocarem na minha frente. Mas a única maneira em que eu posso quebrá-los é conseguindo um emprego e, se eu tiver que começar de baixo, vou começar e trabalhar até chegar lá em cima. Dinheiro não é um problema".