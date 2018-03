Ex-Arsenal rebate boato de que é o jogador 'mais rico do mundo'

Ex-jogador do Arsenal e atualmente no Getafe, Mathieu Flamini ganhou a fama de ser o jogador "mais rico do mundo" após sua empresa ser avaliada. Porém, o atleta negou os boatos: "Não tenho 30 bilhões de euros".

+ Salah para presidente? Jogador garante mais de 700 mil votos no Egito

+ Sem espaço no Corinthians, Kazim distribui ovos de Páscoa

+ Jogador de time espanhol cai do terceiro andar de hotel e fica em estado grave

"É importante retificar as coisas. Ao contrário do que li, não tenho 30 bilhões de euros (R$ 120 bilhões) em minha conta bancária", disse em entrevista ao jornal L'Equipe.

"Este montante não corresponde ao valor da minha empresa GFBiochemicals. Na verdade, é o valor total do mercado que queremos atacar com novas tecnologias que desenvolvemos nos últimos anos. Houve um mal-entendido. É como se tivéssemos dado a um único restaurante o valor de todo o mercado na França", explicou o jogador.

Sobre a repercussão de ser mais rico que Lionel Messi e Cristiano Ronlado, Flamini afirma que ficou surpreso. "Naquela época, fiquei um pouco surpreso, claro. Quando você é público, aprende a ler nas entrelinhas para ter alguma distância do que eles escreveram sobre você", conta. "Mas devo dizer que toda esta história é um pouco dolorosa, porque não entrei neste negócio para ganhar dinheiro, a minha motivação principal sempre foi ter um impacto positivo no ambiente. Acho que esta é uma área onde todos temos um papel para jogar ", disse o jogador.

A empresa de Flamini está avaliada em 30 bilhões e tem o objetivo de criar um substituto para o petróleo. Em campo, o Getafe garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Real Sociedad no sábado (17), pela La Liga.