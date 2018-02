Ex-artilheiro do Vasco, Valdiram sai das ruas com auxílio do clube carioca

Artilheiro do Vasco em 2006, com passagem pelo Belenenses, de Portugal, com gols no Maracanã no currículo - incluindo um no 1 a 1 contra o Fluminense, pela Copa do Brasil - o ex-atacante Valdiram, de 35 anos, virou morador de rua e nesta sexta-feira recebeu o auxílio do clube carioca para ser internado em uma clínica.

A história de Valdiram ficou conhecida durante a última semana após ganhar destaque em programas de TV e portais. Ele estava morando nas ruas do bairro de Bonsucesso, no Rio de janeiro.

Pensando em reabilitar o ex-jogador, que deixou a sua carreira por problemas extracampo, como o uso de drogas e o alcoolismo, o Vasco usou o seu serviço social para conseguir uma clinica sem custos. O clube pretende acompanhar o processo de recuperação.

Confira alguns lances e gols de Valdiram pelo Vasco: