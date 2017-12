Ex-atacante do São Paulo 'pede' troca de patrocínio em camisa: 'Sai zica'

França foi um dos grandes nomes do São Paulo no fim dos anos 90 e início dos anos 2000. Com faro de gol afiado, ele deixou saudades em muitos torcedores. Agora, mais de 15 anos depois, ele continua com uma ligação bem forte com o clube. Tanto é que sofre com a situação atual do time do Morumbi, que está na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Através do Twitter, o ex-atacante deu a "receita" para acabar com a má fase: "Tenho superstição sim. Tira essa p... de INTER da camisa. Sai zica!", postou França, que atualmente vive no Japão, sobre o patrocínio do São Paulo, em clara menção ao Internacional, atualmente na Série B.

Tenho superstição sim... Tira essa porra de INTER da camisa... Saí zica! — Françoaldo Sena (@franca_08) 14 de julho de 2017

É diretoria... A culpa era mesmo da comissão técnica? A responsabilidade é de vocês! Parem de brincar! — Françoaldo Sena (@franca_08) 14 de julho de 2017

Logo após o post, muitos torcedores começaram a se manifestar e, enquanto alguns concordavam com ele, outros "pediram" para que ele voltasse a jogar no clube. Já outra parte da torcida optou por criticar a atual administração, que já vendeu inúmeros jogadores nesta temporada.