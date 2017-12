Ex-Barça Puyol é atacado com vibrador por fãs russas; assista ao vídeo

O ex-jogador do Barcelona Carles Puyol, ídolo da equipe catalã, foi "atacado" com um vibrador por duas russas, após tirar fotos com as supostas fãs.

O fato aconteceu há alguns dias, em Moscou, no sorteio dos grupos para a Copa do Mundo da Rússia, mas o vídeo viralizou na internet nesta semana. A filmagem, que foi legendada em russo, pode ser vista no YouTube:

Puyol, considerado um dos melhores zagueiros da história, e que foi assistir ao sorteio na condição de ex-jogador, foi abordado pelas russas antes da cerimônia. Elas pediram para tirar fotos com o craque, elogiando os longos cabelos do jogador.

Depois, uma das fãs sacou o vibrador e o encostou em Puyol que, sem graça, deixou o local rapidamente ao perceber a zoeira.