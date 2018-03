Ex-Barça ameaça repórter após perguntas a sua mulher: 'Vou quebrar sua cara'

Arda Turan, ex-Barcelona, Atlético de Madrid e atualmente no Istanbul Basaksehir, ameaçou agredir um repórter na saída de um restaurante em Istambul neste fim de semana, enquanto jantava com a sua mulher.

Turan se casou com Aslihan Dogan no último dia 13 e estava aproveitando o seu dia de folga. A paciência do jogador acabou quando sua mulher foi abordada por um jornalista que questionava se "a cerimônia simples em que eles se casaram foi como ela imaginava". Sem resposta, o repórter perguntou se o meia "proibiu a sua mulher de falar".

Na sequência, Arda não se controlou e disse: "Tenha respeito. Vou quebrar sua cara até os olhos saltarem. Você está falando com a minha mulher". De acordo com as informações do site NTV, antes que a confusão aumentasse o casal decidiu pegar um táxi e deixar o local.

Na Turquia desde janeiro, Turan deve permanecer por empréstimo no Istanbul Basaksehir até 2020, quando terminar o seu contrato com o Barcelona.