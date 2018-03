Ex-Boca e Palmeiras é flagrado agredindo mulher na Argentina

Em um vídeo divulgado nas redes sociais nesta sexta-feira, 19, o zagueiro Fernando Tobio, ex-Palmeiras e atualmente no Rosario Central, aparece empurrando e golpeando uma mulher. O jogador, aparentemente embriagado, foi flagrado na saída de uma cervejaria, no bairro boêmico de Pichincha, em Rosario.

O vídeo, de 38 segundos de duração, começa com o defensor xingando uma mulher. Quando outra mulher se aproxima dele, Tobio a enfrenta a atinge no rosto e no peito antes de empurrá-la. Um homem se intromete entre os dois, Tobio agride ele também e tenta golpear a mulher mais uma vez.

+ Jogador do Liverpool é condenado após agredir namorada a pontapés

+ Kenedy aplica elástico e caneta humilhantes em lateral português

+ Siga o Fera no Twitter!

Depois, o zagueiro finalmente deixa o local, onde havia pelo menos uma dezena de testemunhas.

"Tenho tudo gravado, que não a toque que vou denunciá-lo", disse a mulher que gravou o vídeo.

VIOLENCIA DE GENERO - Repudiable acción de Tobio: le quiso pegar a una mujer que por suerte contó con la intervención de un hombre. #niunamenos pic.twitter.com/cCvmk6pbKJ — Cristian (@crisstianrnr) 19 de janeiro de 2018

¡Escándalo en #Central! Fernando Tobio fue escrachado mientras insultaba y agredía físicamente a una mujer en una cervecería de Pinchincha. pic.twitter.com/R2q5rAyRp0 — Julián Pinto (@JulianPintoOk) 19 de janeiro de 2018

Os usuários das redes sociais que compartilharam o vídeo assegurou que isso aconteceu na noite desta quinta-feira, 18, na saída de uma cervejaria de Rosario.

Tobio chegou ao Central no começo de 2017, depois de jogar dois anos no Boca Juniors, onde foi bicampeão argentino, em 2015 e 2017, e também campeão da Copa Argentina, em 2015.

Esta agressão acontece na semana em que jogadores colombianos do Boca Juniors Edwin Cardona e Wilmar Barrios foram denunciados por violência de gênero por terem agredido e ameaçado a duas mulheres, uma delas grávida, em uma loja no bairro de Puerto Madero, em Buenos Aires. / EFE