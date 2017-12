Ex-Corinthians é criticado por mostrar coleção de sapatos no Instagram

Atualmente defendendo as cores do Al-Qadisiya, da Arábia Saudita, o meia Elton, que atuou pelo Corinthians entre 2004 e 2006, foi criticado pelos seus seguidores no Instagram ao postar uma foto ostentando sua coleção com dezenas de pares de sapatos.

"Dia para cuidar do meu vício", escreveu o jogador na legenda da imagem. Em sua conta na rede social, Elton se intitula "o Rei da Arábia".

"Enjoado", escreveu um seguidor. "Sem noção", replicou outro. Um terceiro classificou a foto de "desnecessária". Outros desejaram sucesso e ainda pediram doações de sapatos.

Veja a postagem: