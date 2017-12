Ex-Corinthians, goleiro anuncia fim da carreira para se dedicar à construção civil

A carreira como jogador profissional chegou ao fim para o goleiro Renan. Aos 27 anos, o jogador anunciou que não voltará aos gramados e afirma que sua meta agora é se dedicar ao ramo da construção civil.

+ Ache o Romero! Jogador publica foto nas redes e confunde torcedores

+ Torcedores do Grêmio 'enlouquecem' nas redes após vitória: 'Vem Real'

+ Veja os valores que cada clube poderá receber no Mundial

Ex-Corinthians, Renan chegou a ser convocado por Mano Menezes para a seleção de 2010. Na equipe alvinegra não teve sorte, atuou em apenas três partidas na campanha de 2011 e logo foi emprestado. Até o ano passado, ele defendeu os clubes: Vitória, Estoril-POR, Guarani-SP, Botafogo-SP, Avaí, Bragantino, Caxias-RS e, por último, no Tigres-RJ.

Depois de encerrar o vínculo com o Corinthians, em 2016, Renan nunca mais voltou a jogar profissionalmente. Ele teria um retorno previsto para 2018, mas desistiu. Em entrevista ao globoesporte.com, afirmou que tem novos projetos em Santa Catarina, local onde reside com a família: "Eu decidi que vou parar por aqui. Não vou mais continuar no futebol. Vamos encerrar o ciclo por aqui, que é como se diz. Foi uma opção própria mesmo. Resolvi ir para um outro ramo".