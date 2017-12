Ex-Corinthians vende chuteiras pra complementar salário de R$ 1 mil

O volante Wendel, ex-jogador do Corinthians e campeão brasileiro de 2005 com o Timão, trabalha como vendedor de chuteiras no Rio de Janeiro para complementar o salário de R$ 1 mil que recebe como jogador do Atlético Barra da Tijuca, que disputa a série B no estado.

Segundo a reportagem publicada pelo Extra, o negócio começou há dez meses, quando Wendel saiu do Uberlândia - outro time em que ele atuou depois de ficar quase dois anos parado, por causa de uma contusão. Após deixar a equipe onde jogou o Campeonato Mineiro de 2016, e desempregado, o jogador conheceu um amigo que comercializava chuteiras e entrou no negócio.

"Hoje em dia, ganho mais com chuteira do que em alguns clubes onde joguei. Tem meses que vendo de 30 a 40 chuteiras em um mês. No começo dos Estaduais, cheguei a vender 60 chuteiras num mês", afirmou o jogador à reportagem do Extra. A maior parte das vendas é feita pelo WhatsApp. Alguns famosos, como o goleiro Gatito, do Botafogo, o meia Carlos Alberto, do Atlético-PR, o atacante Rafael Moura, do Atlético-MG, já compraram chuteiras de Wendel.

Após ter sido dispensado pelo técnico Emerson Leão do Corinthians, Wendel chegou a jogar no Lask Linz, da Áustria, mas sofreu uma contusão. Passou por algumas cirurgias e um longo processo de recuperação e agora, aos 33 anos, sonha em voltar para a elite do futebol.

Confira um vídeo com alguns dos momentos da carreira de Wendel: