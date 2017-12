Ex-corintiano mostra habilidade e dá lindo chapéu em Lucas em clássico francês

O torcedor corintiano que acompanhou o time na conquista do Campeonato Brasileiro em 2015 lembra e tem saudades de Malcom. O atleta de apenas 19 anos, que formava ataque ao lado de Vágner Love, deu mostras nesta sexta-feira que continua dando shows nos gramados. Atuando pelo Bordeaux, da França, ele não se intimidou e deu um lindo chapéu no compatriota Lucas Moura, que atua no Paris Saint-Germain.

Mlk Malcom chapelando o eterno Marcelinho é tudo que você precisa ver hoje pic.twitter.com/m7K96IBWP1 — Gui (@guilhermesacco) 10 de fevereiro de 2017

Além do belo "lençol" para cima do ex-são paulino, Malcom vem se destacando na França por causa da sua habilidade. No jogo anterior, o atacante abusou e deu um elástico em seu adversário, lance imortalizado por Ronaldinho Gaúcho, melhor jogador do mundo em duas oportunidades.

Apesar dos lances de efeito e do bom desempenho, Malcom não tem tantos motivos para comemorar em relação ao seu time, que, além de ter perdido para o PSG por 3 a 0, é apenas o sétimo colocado no Campeonato Francês, 19 pontos atrás do Mônaco, líder da tabela.