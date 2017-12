Ex-craques do Barcelona fazem alegria de crianças em campo de refugiados

Ex-jogadores do Barcelona, entre eles os brasileiros Edmílson e Belletti, participaram de um treino com meninos com idades entre quatro e 15 anos, no campo de refugiados de Kara Tepe, na ilha de Lesbos, na Grécia. O clube catalão divulgou que o objetivo da ação, assim como do amistoso entre veteranos 'blaugranas' e ex-profissionais do futebol grego é de dar "apoio psicosocial" aos menores que estão no local.

A diretoria-geral da Fundação FC Barcelona, María Valles, garantiu à Agência Efe que todos o ex-jogadores foram recebidos de forma "muito calorosa" no campo, com crianças da escola de música do campo fazendo apresentações especiais.

A clínica de futebol teve divisão de grupos de dez meninos, sendo cinco gregos e outros cinco refugiados, para promover a integração da região com as pessoas de diversas nacionalidades. Segundo dados do Ministério da Migração da Grécia, atualmente 3.868 refugiados vivem atualmente na região de Lesbos.