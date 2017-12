Ex-diretor do Corinthians prevê fracasso do SP com 'técnico iniciante'

Como diretor de marketing, Luis Paulo Rosemberg foi um dos responsáveis pela renovação do Corinthians após a queda para a Série B. Afastado do futebol há alguns anos, o ex-dirigente manteve o tom provocativo que tinha no Parque São Jorge ao analisar a escolha do São Paulo de contratar Rogério Ceni como técnico para 2017.

"Lógico que a gente curte demais o naufrágio do São Paulo. Mas quando eles vêm tentando transformar um goleiro em técnico iniciante. Vai ser muito divertido", declarou Rosemberg. Perguntado se Ceni faria um bom trabalho no São Paulo, o ex-diretor respondeu que "milagre existe". "Conhece o provérbio do Barão de Itararé: 'De onde menos se espera, daí é que não sai nada'? Mas vai chegar assim sem ao menos treinar um pouco na Ferroviária? Vou ficar muito surpreso", completou.

Após elogiar as "loucuras maravilhosas" de Paulo Nobre no Palmeiras, Rosemberg voltou a alfinetar o rival do Morumbi. "Para o Corinthians é muito melhor que o Palmeiras esteja assim, porque o gosto que a nossa torcida tem de encontrar um adversário como eles é grande. Mas a gente curte o naufrágio do São Paulo, que era o exemplo. Para nós é motivo de grande alegria. A soberba do torcedor deles em relação aos maloqueiros é algo que machuca muito a gente."